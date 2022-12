MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

I wish you MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2023 with one of my favorite Thanda Safari sunset images!

With kind regards – Christian

Ich wünsche Euch ein *Frohes Weihnachtsfest und ein Glückliches Neues Jahr 2023* mit einem meiner liebsten Thanda Safari Sonnenuntergangsbilder!

Alles Gute – Christian

PS:

I will not be posting regularly until 3 January as I am going to visit my family in Germany over the holidays.

Ich werde bis zum 3. Januar nicht regelmäßig posten, da ich über die Feiertage meine Familie in Deutschland besuchen werde.